Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Milan, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa a Radio Rai 1 ha detto: "E' stata una partita equilibrata, nonostante di fronte abbiamo trovato una squadra che aveva avuto difficoltà nel fare risultato ma che aveva fatto ottime prestazioni. C'è rammarico pur non essendo stata una bella partita, abbiamo buttato via un punto importante per la classifica, il rammarico è per quello. Non ci dimentichiamo che abbiamo giocato senza centravanti e non è detto che il centrocampista che metto nel ruolo di punta possa far sempre bene, anche in base all'avversario. Fino al 90' la gara è stata in equilibrio, Hernani ha avuto un'occasione clamorosa, è questione di applicazione nel cercare di portare a casa il risultato".