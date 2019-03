Parma, D'Aversa: "Risultato un po' bugiardo, meritavamo di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha così analizzato il ko interno con l'Atalanta: "Fino al secondo gol, penso sia stata un'ottima gara da parte dei ragazzi. E' chiaro che, alla lunga, quando si affronta l'Atalanta, se commetti degli errori loro sono bravi a punirti. Però credo che il risultato finale sia un po' troppo bugiardo per ciò che si è visto in campo: c'è rammarico per aver perso 3-1, i ragazzi avrebbero meritato qualcosina in più".

Questa squadra è molto condizionata da problemi fisici.

"Se bruci subito un cambio come successo per l'infortunio a Iacoponi, non puoi sostituire chi cala fisicamente e ne risente tutta la squadra. Non dimentichiamoci che, a livello fisico, questa è una delle migliori squadre della Serie A: loro però non sono solo strutturati, ma hanno anche qualità. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, forse perché avevamo più energie. Il rammarico è quello di aver preso il secondo gol su un fallo laterale nostro, dobbiamo migliorare".

Di positivo c'è stato l'atteggiamento.

"Noi abbiamo sempre venduto cara la pelle, i ragazzi hanno ben figurato nonostante gli infortuni. Ora però dobbiamo pensare a recuperare per la prossima partita, avremo un impegno difficile col Frosinone".

Ceravolo ha sbagliato un gol davanti a Gollini.

"Io l'immagine l'ho rivista. Ma si tratta di errore o di bravura del portiere? Non partiamo prevenuti con alcuni giocatori, si sente anche dal campo il mugugno. Ha fatto una grande parata il portiere".

Immaginavi che nel secondo tempo sarebbe stato tutto più difficile col calo delle energie?

"Sì, lo avevamo preventivato: sapevamo che l'Atalanta fa molti punti nel secondo tempo. Le occasioni ci sono state, però non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una squadra che rischia di raggiungere la Champions".



Come sta Gervinho?

"Quando è uscito, ha detto che gli si è indurito l'adduttore ma che non ha sentito la fitta. Saranno i dottori a delucidarci sull'entità dell'infortunio, speriamo che non si sia fatto male".

Lui e Kucka si sono presi la squadra sulle spalle.

"Fino alla situazione del secondo gol, ha dimostrato di essere un giocatore veramente forte sotto tutti i punti vista".

Quando è entrato Gazzola, sei passato a cinque dietro. L'impressione è che alcuni non ci abbiamo capito molto e abbiano continuato a giocare come se la difesa fosse a quattro.

"Sulla circostanza del gol, hanno continuato a ragionare da quarti. Gagliolo ha seguito un taglio, non ce n'è bisogno quando si gioca a tre. Si è commesso un errore di reparto".