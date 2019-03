Parma, D'Aversa ritrova l'Empoli: "Un anno fa abbiamo toccato il fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È passato un anno dall'ultima volta ad Empoli, è passato un anno dal momento più delicato della mia gestione, quando abbiamo toccato il fondo". L'anno scorso, il Parma andava a Empoli per giocarsi l'accesso ai playoff. Oggi, torna in Toscana con 8 punti di vantaggio. In conferenza stampa, il tecnico ducale Roberto D'Aversa ne approfitta per rivedere quanta strada ha fatto da allora. Ecco le sue parole, riprese da parmalive.com: "Da lì siamo arrivati alla promozione diretta. Il ruolo dell'allenatore è un lavoro bello ma che dà tante responsabilità. Però certe responsabilità me le sono sempre prese anche da giocatore. Ci siamo tolti tante soddisfazioni durante quest'anno, è stato fatto qualcosa di miracoloso. Abbiamo comunque un margine importante sulla terz'ultima anche se stiamo attraversando un momento delicato, di flessione. Sta a noi essere bravi e riprendere a fare punti per raggiungere la salvezza".

Il 3-4-3?

"È una soluzione provata prima del Napoli per curare i loro terzini e farli lavorare nella zona trequarti, non lo abbiamo potuto utilizzare dall'inizio per la mancanza di Bastoni. In un momento di difficoltà è importante lavorare sulle certezze, ma ciò che è importante è l'atteggiamento. Nel primo tempo siamo stati troppo remissivi. Sono convinto che con il rigore, un episodio di cui si è parlato poco, la partita si sarebbe riaperta, ma noi dobbiamo ragionare sul nostro atteggiamento in campo".

Sui tanti gol subiti.

"Dovremo essere bravi ad uscire da questa situazione. All'andata c'era più attenzione e cattiveria anche nei minimi particolari, si faceva la corsa in più per il compagno ed eravamo sempre pronti a raddoppiare. Ora siamo in un momento di flessione e sarà una partita delicata sia per noi che per loro, contro una squadra che ha cambiato tanto e si gioca molto in uno scontro diretto delicato".

Qual è la differenza tra Parma ed Empoli ad un anno di distanza?

"La differenza l'ha fatta il gruppo. Il fatto di giocare da squadra e tutti uniti. Poi dall'unione di squadra si esaltano i singoli come Bastoni e Inglese che hanno trovato la Nazionale. Ragioniamo da squadra umile e compatta, e sarà più probabile trovare il risultato. Si era preventivato che per un periodo sarebbe mancata la brillantezza, ma questo non deve essere un alibi. La programmazione si fa in base a calendario e numero di giocatori a disposizione".

Capitolo infortuni.

"Non ci sarà Stulac che si è fermato stamattina. Non sono convocati Scozzarella e Ceravolo che sono ancora ai box. Rientra Bastoni e finalmente sarà disponibile Sierralta. È importante per noi allenarci e recuperare i pezzi anche per una questione di competitività nel gruppo".

Schiappacasse e Brazao, che impressioni ha?

"Schiappacasse è molto bravo sia con destro e sinistro, è più una seconda punta e nel 4-3-3 sarebbe un po' sacrificato. Brazao è un giovane di prospettiva, si deve inserire nel tipo di cultura e lavoro italiano".

Il Parma può andare ad Empoli per un pareggio?

"Non possiamo andare ad Empoli per pareggiare. Se la interpretiamo con il pensiero di strappare un punticino avremo delle difficoltà. L'obiettivo deve essere quello di portare a casa il bottino pieno. L'Empoli bada più al sodo con il nuovo allenatore, dovremo preoccuparci di non concedere troppo e di sfruttare le possibilità che ci capiteranno. Sarà una partita molto importante. Ci siamo allenati bene, con attenzione. Il sacrificio e la voglia di rimediare all'errore del compagno devono tornare e ci porteranno risultati. Siamo consapevoli del momento delicato, dobbiamo ragionare da squadra".