Parma, D'Aversa: "Rivoglio il clima che c'era con la Reggiana in Lega Pro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un messaggio ai tifosi del Parma: chiaro e cristallino, da parte di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma che ha parlato oggi alla vigilia della gara contro il Genoa. "Domani mi piacerebbe rivedere lo stesso clima che c'era contro la Reggiana in Lega Pro, Vogliamo vincere, è chiaro, ma dobbiamo mantenere un certo equilibrio in campo. Il campionato di Serie A è complicato, non è affatto semplice creare palle gol. Noi dobbiamo essere più attenti nell'uno contro uno, dobbiamo avere più voglia dell'avversario".