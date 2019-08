Parma, D'Aversa: "Salvezza nostro obiettivo. Serve un rinforzo in difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Sportitalia, Roberto D'Aversa ha voluto analizzare così il successo colto stasera sulla Sampdoria: "Pur considerandolo calcio estivo, si lavora sempre per migliorare e fare risultato pieno, non ci eravamo riusciti nelle ultime due gare e oggi sì. La Juventus? Sappiamo il valore dell'avversario e le difficoltà che ci saranno, ma nel calcio non c'è nulla di impossibile, sappiamo quanto la città ci tenga e vogliamo muovere subito la classifica".

Che obiettivi ha il Parma nella prossima stagione?

"L'obiettivo rimane la salvezza, speriamo solo di anticiparla di qualche giornata. L'anno scorso abbiamo fatto un miracolo dell'anno scorso ma avuto anche troppi grattacapi sul finale".



Coesistenza possibile per Hernani e Brugman? Come li ha visti stasera?

"Gaston ha fatto una ottima partita ma d'altronde conosce già bene il calcio italiano, Hernani ha giocato con un problema al tendine e l'ho fatto uscire. Gli serve un periodo di adattamento, oggi ha provato sulla sua pelle cos'è il campionato di Serie A.

Il Parma si è mosso molto sul mercato, cosa si aspetta adesso?

"Poter continuare continuare a lavorare con gli stessi giocatori dell'anno scorso è importante, è un vantaggio. Numericamente dobbiamo intervenire in difesa e la società lo sa".