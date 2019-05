Parma, D'Aversa: "Salvezza sofferta, ne sentivo la responsabilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Devo dire che a fine partita non ce l'ho fatta nemmeno ad esultare, ero esausto dopo un anno lungo e travagliato. Abbiamo attraversato momenti difficoltà non semplici, ma da quando sono qui i ragazzi sono abituati a stupirmi e solo un gruppo come il mio poteva raggiungere la salvezza con quella situazione di infortuni che abbiamo avuto.

Ha gli occhi lucidi?

Ora ho visto anche la mia famiglia, i miei bambini... Quando perdiamo trasmetto le emozioni anche a loro, a volte si pensa che giocatori e allenatori siano persone diverse ma anche noi viviamo di emozioni. Per me è importante aver consegnato la salvezza a questa squadra e a questa città, sentivo una responsabilità enorme, nel girone di andata si è fatto qualcosa al di sopra delle nostre possibilità, al ritorno la media si è alzata ma i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e abbiamo raggiunto questo obiettivo davanti al nostro pubblico, ci tenevamo molto a rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci supportano dall'inizio".