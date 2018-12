© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta rimediata in casa della Sampdoria: "Si è fatto abbastanza bene nel 1° tempo, abbiamo fatto una buona fase difensiva, potevamo anche passare in vantaggio ma nella ripresa la Sampdoria è stata superiore sia sotto l'aspetto fisico che tecnico, non abbiamo nulla da recriminare perché il risultato è giusto. Ma la città recrimina? Fino ad oggi credo che questi ragazzi stiano facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo sentirci appagati perché se cala l'attenzione in Serie A rischiamo di andare incontro a situazioni spiacevoli, dobbiamo mettere in difficoltà chiunque, la tifoseria ha capito la situazione della squadra e ha sempre mostrato vicinanza e supporto, sia in casa che in trasferta dove i numeri sono da grande squadra, ma il nostro obiettivo è la salvezza e dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Quando ci sono dei gol ci sono degli errori ma non mi sento di condannare Ricardo o la squadra, tra l'altro il ragazzo sta giocando con un problema alla caviglia".