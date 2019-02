Parma, D'Aversa: "Se non si inizia al 100%, la differenza diventa abissale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intercettato dai microfoni Sky, l'allenatore ducale Roberto D'Aversa si è così espresso dopo il pesante ko interno patito contro il Napoli: "Il Napoli come potenziale è molto forte. Se non si inizia la partita al 100% la differenza diventa abissale".

Stavolta in fase difensiva non siete stati perfetti.

"Sulle situazioni del gol si poteva far meglio, se si concedono cose del genere ad una squadra come il Napoli è dura. C'è stato un episodio su cui si poteva riaprire la partita, non cerchiamo alibi, ma il rigore revocato è un po' dubbio e anche quello successivo su Gervinho".

Sabato prossimo andrete ad Empoli.

"La prossima partita sarà uno scontro diretto con l'Empoli, mi auguro che la sconfitta di stasera ci faccia affrontare la prossima partita nel miglior modo possibile, cercando di concedere poco".

Il Napoli è tornato alla vittoria proprio al Tardini.

"Non vinceva da due partite, ma aveva sempre creato, noi potevamo fare meglio sui gol".