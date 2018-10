Parma, D'Aversa: "Serie A complicata. La salvezza il nostro chiodo fisso"

Pavel Mamaev è nei guai. Dopo avere attaccato, insieme al suo compagno di nazionale Aleksandr Kokorin, un funzionario del governo russo, il Krasnodar ha deciso di sospendere il proprio calciatore, in attesa di una decisione sul suo contratto. Certa una maxi multa e il depennamento...

W.Nara: "Non c'è un tema rinnovo, Icardi ha altri 3 anni di contratto"

Ultime d'Europa, Chievo ancora sul fondo. In Bundes male lo Stoccarda

Juventus, Ronaldo è volato a Lisbona per incontrare gli avvocati

Torino, trattativa in corso per Lazzari. La SPAL chiede 20 mln di euro

Oggi l'Italia si recherà sotto Ponte Morandi per commemorare le vittime

Chievo, per Ventura contratto fino a giugno. No di Nicola: aspetta il Genoa

Difese top d'Europa: Samp ermetica. Ma la sorpresa è il Mainz in Bundes

Chievo, esonerato D'Anna. Per Ventura manca l'annuncio

Attacchi flop d'Europa: Betis a sorpresa. E il Frosinone non risale

Difese flop d'Europa: Frosinone più battuto. Ma il Fulham non sta meglio

Serie A, Giudice Sportivo: Rogerio e Felipe squalificati. Multa per Correa

Fiorentina-Simeone, distanza per il rinnovo: le ultime

Ventura riparte dal Chievo. 40 anni in panchina e una ferita ancora aperta

In quattro anni dalla D alla Nazionale

Preziosi non si smentisce: via Ballardini. Genoa, torna Juric

Roberto D'Aversa , tecnico del Parma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport : "L'impatto con la Serie A è stato complicato ma affascinante. Rispetto alla B aumentano le qualità tecniche e fisiche. Devi stare attento a tutto. Un allenatore che seguo con attenzione? Allegri, perché mi piace la serenità che trasmette all'ambiente nonostante sia sempre sotto pressione. Poi anche Ancelotti, che sta cambiando il Napoli facendolo giocare benissimo. Noi vogliamo restare in A, è un chiodo fisso, e psicologicamente siamo preparati per l'obiettivo. La mia più grande soddisfazione da allenatore? La doppia promozione col Parma: mi sono reso conto di aver restituito a una città intera il posto che nel calcio meritava".

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

