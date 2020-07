Parma, D'Aversa: "Serve più cattiveria. Ci siamo trovati inspiegabilmente sul 2-1"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa post gara, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato anche di come i suoi si sono comportati contro il Milan e su cosa vuole qualcosa in più: "Nella parte centrale del primo tempo abbiamo fatto meglio noi, poi c'è stata la volontà di giocarci la partita, poi nel miglior momento della ripresa ci siamo trovati sotto 2-1, inspiegabilmente. Prima difficilmente riuscivano a farci gol, poi sono anche stati bravi gli avversari come sul gol di Kessie. Ma potevamo fare diversamente. Abbiamo creato tanto, il Milan ultimamente ha concesso poco, ma questo ci fa recriminare il fatto che non abbiamo portato a casa punti. L'amaro è quando fai la prestazione e non porti a casa punti. Dobbiamo essere più cattivi, ora non facciamo le cose come prima del Covid".