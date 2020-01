Parma, D'Aversa: "Sesto posto meritato. Kulusevski, potenziale enorme"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha analizzato così a Sky Sport la vittoria di questo pomeriggio contro l'Udinese: "Ci tenevamo a dedicare una vittoria a Inglese oggi, purtroppo lo abbiamo perso per un altro lungo infortunio. I ragazzi hanno fatto una grande partita fino al 60', poi abbiamo pagato un po' di stanchezza e di problemi fisici, ma abbiamo saputo stringere i denti fino alla fine".

Parma sesto in classifica?

"Non è facile, ci tengo a dire che la mia squadra merita pienamente la posizione che occupa in classifica. Nessuno ci ha regalato questo sesto posto".

Quanti margini di miglioramento ha ancora Kulusevski?

"A volte fa ancora delle cose in maniera frenetica, perché vuole sempre dimostrare quanto vale. Dejan però ha un potenziale enorme e ha margini di miglioramento importanti, è un calciatore completo. Voglio infine fare i complimenti all'arbitro, che oggi ha esordito in Serie A. Questa non era una gara facile da arbitrare, ma il signor Sozza ha fatto un'ottima partita".