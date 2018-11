Parma, D'Aversa: "Sfida col Milan da affrontare con umiltà e ambizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'ottimo momento di forma attraversato dai ducali, sesti in classifica e attesi ora dalla trasferta di San Siro contro il Milan: "Non dobbiamo guardare la classifica, bisogna lavorare giorno dopo giorno. Abbiamo accantonato il risultato di domenica, siamo concentrati sulla partita difficile contro il Milan. Un avversario sulla carta superiore, ma il campo darà il verdetto finale. Dobbiamo affrontarlo con umiltà, quello che ci ha portati fin qui, ma anche con l'ambizione di poter crear loro problemi".

Il tandem Gervinho-Inglese funziona alla perfezione.

"Sono due giocatori di categoria superiore e sono fortunato ad averli a disposizione. Cerchiamo di mettere tutti nelle migliori condizioni, loro 2 sono importanti e più si conoscono, più rendono al meglio. Uno sfrutta la qualità dell'altro, si completano. Il merito è comunque di tutta la squadra, stanno facendo bene tutti".

Sta gestendo bene il gruppo, un po' come fa Allegri. È una fonte di ispirazione?

"Allegri sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori d'Europa. La Juve è un esempio perché oltre al potenziale offensivo fa una grande fase difensiva. Noi non siamo catenacciari, contro Torino e Sassuolo abbiamo giocato partite di grande qualità, costruendo tante occasioni. Ma fin quando le cose vanno bene, si può dire di tutto".

La sua media punti è finora altissima.

"Se non hai la materia prima per vincere è difficile tenere una media alta. Sono arrivato che eravamo ottavi in Lega Pro, è stato un percorso di crescita ed è merito dei ragazzi. Oggi devo misurarmi con colleghi più bravi in un campionato dove ci sarà da lottare. L'obiettivo è la salvezza, non dimentichiamo dove eravamo 3 anni fa. Dobbiamo restare con i piedi per terra, ci vorranno umiltà e determinazione".

Il Parma ha segnato l'80% gol primo tempo.

"Cominciamo le sfide in modo convinto, le interpretiamo bene. Dobbiamo continuare ad allenarci bene, sono orgoglioso di quello che stiamo facendo".

Cosa significa lavorare in una piazza come Parma?

"Le promozioni consecutive hanno restituito alla città la categoria che le compete. L'obiettivo è la salvezza, nessuno si aspettava un percorso così immediato, ma questo è un premio alla società e al direttore per il lavoro fatto in questi anni. Non abbiamo ricevuto regali, solo perché ci chiamiamo Parma, ma abbiamo lavorato duramente. Qui c'è un grande senso di appartenenza da parte dei tifosi, non l'ho mai riscontrato altrove. Il 10% del nostro pubblico è dentro la società e nei momenti di difficoltà sono sempre pronti ad aiutare la squadra".