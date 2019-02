Parma, D'Aversa sicuro: "Non siamo una squadra solo da trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo il ko contro l’Inter: "Non siamo scomparsi da soli, l'Inter è una squadra forte. Siamo partiti bene con la traversa di Gervinho, poi abbiamo subito la loro pressione del secondo tempo. Non siamo una squadra solo da trasferta, infatti nella prima parte abbiamo pressato alto, ma è chiaro che bisogna avere più qualità perché il gol nasce da una palla persa da noi".

Avete sofferto al centro. "Avevo Iacoponi con un piccolo problema fisico con Gazzola che era pronto già dall'inizio, non penso siamo calati fisicamente".

L'Inter ha marcato bene la costruzione del gioco del Parma. "I terzini erano troppo larghi e soffrivamo in costruzione, ma se segnavamo nel primo tempo la partita sarebbe cambiata. Non abbiamo concesso occasioni fino a poco prima del loro gol, non riuscivamo a ripartire bene e a quel punto il gol rischi di prenderlo con le loro qualità ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi".