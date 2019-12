Parma, D'Aversa: "Siligardi grande professionista, domani parte titolare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Frosinone di Coppa Italia. Questo il suo pensiero su Luca Siligardi: "Molto semplice. Luca dal mio punto di vista è sempre stato un professionista serio, non c'è stata alcuna problematica nel dirgli che domani probabilmente verrà utilizzato dall'inizio. In campionato non posso utilizzarlo, non per scelta mia e dove posso utilizzarlo lo utilizzerò".