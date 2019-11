Parma, D'Aversa: "Speriamo di trattenere Kulusevski fino a fine stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio arrivato contro il Bologna, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Peccato, nell'ultima situazione da corner abbiamo subito gol. Avremmo meritato qualcosa in più per le occasioni clamorose create ma siamo orgogliosi della prestazione, ci tenevano a dedicare un risultato pieno al vice presidente che ha perso il papà e gli siamo vicini. Nel primo tempo con Sprocati potevamo andare sul doppio vantaggio, su alcuni aspetti dobbiamo migliorare, in altre siamo stati sfortunati ma dobbiamo essere in grado di chiudere la gara o non subire in gol in determinati momenti. Kulusevski? Felici di averlo a disposizione, speriamo che possa finire il campionato con noi per il raggiungimento dei nostri obiettivi, ha ancora ampi margini di miglioramento".