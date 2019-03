© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non ci sarà Stulac che si è fermato stamattina". In conferenza stampa, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha analizzato la condizione della squadra in vista della gara di domani contro l'Empoli: "Non sono convocati Scozzarella e Ceravolo che sono ancora ai box. Rientra Bastoni e finalmente sarà disponibile Sierralta. È importante per noi allenarci e recuperare i pezzi anche per una questione di competitività nel gruppo".