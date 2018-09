Parma, D'Aversa su Gervinho: "Devastante nel finale? Meglio dall'inizio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa s'è così espresso su Gervinho: "Inserirlo nel finale può essere devastante per le difese avversarie però bisogna avere motivazioni più che valide per privarsene dall'inizio. Se riesce a giocare con continuità è preferibile metterlo in campo dal primo minuto: anche se si prende delle pause, nell'arco dei 90 minuti può avere delle situazioni o delle giocate che possono rivelarsi decisive. È un ragazzo molto intelligente, state pur certi che tutto quello che accade è condiviso con lui. Se volete sapere se gioca o non gioca non ve lo dico".