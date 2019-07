Parma, D'Aversa: "Su Stulac il club ha investito, Machin deve crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D’Aversa, a pochi giorni dall'inizio della preparazione del Parma in vista del prossimo campionato, parla a Rete8 degli affari in corso tra il suo club e il Pescara: "So che c’è un asse caldo. Galano è ufficiale, spero che qualche ragazzo possa dare una mano al Pescara perché sono molto legato a questa città. Brunori? Voglio valutarlo in ritiro, ha fatto bene ed è giusto che lo visioni. Brugman sono tre anni che ce lo accostano, su Stulac la società ha investito tanto e vuole valorizzare il ragazzo, Machin deve crescere sotto qualche aspetto, mentre su Kanoutè bisogna ancora valutare”.