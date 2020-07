Parma, D'Aversa sul riassetto societario: "La possibilità c'è. L'attuale proprietà è una garanzia"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato così della sfida persa contro l'Atalanta: "Se vado ad analizzare le ultime partite dell'Atalanta non c'è stata squadra che l'abbia messa così in difficoltà come i miei ragazzi. C'è il rammarico per non aver portato a casa dei punti con la squadra che avrebbe meritato qualcosina, visto che anche il pareggio ci sarebbe stato stretto".

Cosa sa a proposito delle voci di un possibile riassetto societario?

"E' una domanda che andrebbe fatta alla proprietà. La possibilità c'è. La nostra proprietà ha dimostrato che le operazioni le fa sempre per migliorare e dà ampie garanzie in tal senso. Sono fortunato ad aver lavorato con una proprietà di persone per bene. Si parla di una proprietà che offre ampie garanzie e il Parma può stare tranquillo".