Parma, D'Aversa sulla quarantena: "Dura non poter staccare, ma non può essere un alibi"

Roberto D'Aversa ha parlato anche della quarantena a cui il Parma è costretto dopo la positività di un membro dello staff prima della sfida al Bologna: “Dal punto di vista dello staccare o meno non posso inventarmi nulla restando chiuso qui. Già il fatto di tornare a casa, di condividere la vita quotidiana con la propria famiglia poteva essere un momento di svago per non pensare a tutte le situazioni negative di questo periodo. Dobbiamo essere bravi nonostante ciò. Penso che siamo l’unica squadra, questo ci deve far riflettere e sull’aspetto mentale influisce ma non possiamo star lì a ragionare su questo, a crearci l’alibi della quarantena o del fatto di stare in ritiro obbligato. E’ chiaro che a livello di energie nervose staccare un attimo farebbe bene“.