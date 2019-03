© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non possiamo andare ad Empoli per pareggiare". Roberto D'Aversa carica il Parma in vista della gara di domani contro i toscani: "Se la interpretiamo con il pensiero di strappare un punticino avremo delle difficoltà. L'obiettivo deve essere quello di portare a casa il bottino pieno. L'Empoli bada più al sodo con il nuovo allenatore, dovremo preoccuparci di non concedere troppo e di sfruttare le possibilità che ci capiteranno. Sarà una partita molto importante. Ci siamo allenati bene, con attenzione. Il sacrificio e la voglia di rimediare all'errore del compagno devono tornare e ci porteranno risultati. Siamo consapevoli del momento delicato, dobbiamo ragionare da squadra".