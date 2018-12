Parma, D'Aversa: "Tanta scelta davanti. Gervinho? Forse col Bologna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non c'è Gervinho ma gli altri stanno crescendo. Penso a Sprocati, ho la possibilità di scelta fra tanti giocatori. Credo che potremo utilizzare calciatori tecnici come Ciciretti o altri più di gamba come Di Gaudio. Poi ci sono Biabiany e, appunto, Sprocati, avrò tante opzioni. E per questo deciderò domani, come è giusto che sia". Roberto D'Aversa parla così in conferenza stampa della tanta scelta presente per l'attacco crociato, ancora privo del suo bomber principe: "L'infortunio di Gervinho dopo il Milan era stato valutato come lieve e recuperabile in due o tre settimane, speravo di averlo part time per Genova ma questo non è avvenuto, lavoriamo per averlo contro il Bologna in casa ma senza accelerare nulla: lavoriamo in base a un percorso specifico, per le tempistiche iniziali si parlava due o tre settimane, dunque siamo nei tempi giusti".