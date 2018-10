Parma, D'Aversa: "Torna Gervinho, Inglese out. Domani gara complicata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Recuperiamo Gervinho, ma sarà indisponibile Inglese, veniamo da una sconfitta che per quello che si è visto in campo non credo avremmo meritato. Quella di domani sarà una partita da affrontare con il massimo rispetto, perché la loro classifica non rispetta le loro prestazioni e il loro potenziale", le parole del mister che ha poi proseguito.

Sarà la prima partita in serie A con la nuova proprietà. "Per noi non cambia nulla, sono sempre stati presenti. Hanno sempre dimostrato di farci lavorare tranquillamente. Mi fa piacere ma a noi cambia relativamente poco".

Cosa pensa dell'Atalanta? "Sarà una partita complicata, loro hanno grosse individualità e una presenza fisica in campo importante. Probabilmente hanno pagato lo scotto dell'eliminazione in Europa League, ma sono in ripresa e sarà una gara difficile. Ripeto, la classifica non rispecchia il reale valore dell'Atalanta".

Venite da una partita non brillantissima. "Non penso. L'unica partita in cui ci hanno messo sotto è stata quella di Napoli. Con la Lazio ce la siamo giocata alla pari per lunghi tratti con una squadra che lotterà per la Champions. Se avessimo segnato noi prima la partita avrebbe preso una piega diversa. L'Atalanta viene da un'ottima vittoria, molto larga, ma ben venga così avremo la giusta attenzione in campo. Sappiamo delle difficoltà della sfida, sono una squadra importante che ha ritrovato salute e gamba".

Con il rientro di Gervinho il tridente sembra già scontato. "E' un dubbio che mi accompagnerà fino a domani prima della partita. Quando c'è Roberto Inglese possiamo utilizzare due attaccanti che attaccano la profondità, con Ceravolo, che giocherà domani, potrebbe essere diverso. Devo tenere in considerazione l'idea di inserire giocatori importanti durante la gara".

Dietro Massimo Gobbi si è allenato poco, giocherà? "Si è allenato poco, devo valutare. In più ho Bastoni che può fare l'esterno tranquillamente, senza Gobbi molto probabilmente giocherà proprio Bastoni. Al centro confermatissimi Gagliolo e Bruno Alves, è anche merito loro l'attuale posizione di classifica. Non posso parlare di errore di Gagliolo contro la Lazio, è stato un errore di squadra a cui Riccardo ha tentato di mettere una pezza".

Con Gervinho avete optato per una gestione condivisa, domani giocherà? "Già la settimana scorsa era disponibile e avrebbe potuto fare 15/20 minuti, ma abbiamo deciso di non rischiare di perderlo per più tempo. Domani sarà schierato, vedremo se avrà nelle gambe tutta la partita".