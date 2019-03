Parma, D'Aversa: "Troppa negatività, l'obiettivo è sempre stato salvarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha analizzato così il pareggio odierno in casa dell'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Se consideriamo le occasioni avute nel finale con Inglese e Kucka c'è sicuramente del rammarico, ma alla fine devo dire che la squadra ha interpretato la partita nel modo giusto. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché siamo usciti da un momento particolare: era importante tornare a fare punti e ci siamo riusciti, anche se non abbiamo vinto".

Sul pareggio: "Il fatto che oggi recriminiamo per non aver portato a casa i tre punti contro una squadra che ha stravinto solo l'anno scorso il nostro stesso campionato fa capire bene la nostra crescita. A volte si danno troppe responsabilità a questi ragazzi, c'è troppa negatività, ma il nostro obiettivo è chiaro. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, la nostra rosa è stata costruita nell'ultima settimana di mercato e quanto fatto finora è qualcosa di straordinario. È chiaro però che dobbiamo ancora conquistarci il nostro obiettivo, senza distrazioni".

Su Gervinho: "Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro quotidiano. Quando giocatori così, nonostante la carriera, le vittorie e i soldi guadagnati, si mettono a disposizione della squadra, trascinano inevitabilmente tutti i compagni. È un giocatore importante, sta facendo benissimo dal punto di vista realizzativo e ha messo a tacere coi suoi numeri tante bocche".