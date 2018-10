Parma, D'Aversa: "Tutti i ragazzi stanno dimostrando di meritare la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una intervista concessa a DAZN, il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa ha così parlato dopo la vittoria di Genova: "Siamo andati sotto in uno stadio importante con un pubblico che spinge. I ragazzi sono stati bravissimi a ribaltare una partita non semplice e a ottenere con merito i tre punti".

Siete stati molto cinici.

"Direi che nel primo tempo, per trame di gioco, abbiamo fatto un po' meglio noi. Nella ripresa giustamente è venuto fuori il Genoa, però siamo stati bravi a concedere loro il minimo. Loro sono molto organizzati, con dei valori, ma noi siamo stati bravi: abbiamo giocate anche un buon calcio".

Il Parma è una sorpresa o si può considerare già una realtà?

"Siamo una squadra che pensa a lavorare durante la settimana per raggiungere l'obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza. Poi è chiaro che le partite vanno affrontate tutte nella stessa maniera. Mi preme sottolineare la forza del gruppo: tutti stanno dimostrando di meritare questa categoria. Sono molto felice per loro".

Oggi avete fatto molto bene nonostante l'assenza di Inglese e Gervinho.

"Sì, io ho un collettivo di qualità. Ho giocatori importanti come Siligardi. Lo stesso Ceravolo, secondo me, può fare bene in A. E' chiaro che Inglese è molto forte, però penso che nell'arco dell'anno tutti potranno dare il loro contributo".