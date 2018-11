Parma, D'Aversa: "Un buon punto. Il rosso a Stulac? Non voleva far male"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio contro il Frosinone: "Sul rosso? E' un fallo d'irruenza, era in possesso della palla e non ha voluto il tempo di riflettere, non voleva fare male, il rosso è giusto per l'irruenza del gesto non perché voleva far male".

Un Parma che si è Involuto?

"Se si ha di fronte una squadra che pensa a non subire, non ci ha concessi spazi, è difficile creare occasioni importanti, per come si era messa la partita è un buon risultato anche se volevamo la vittoria, sarebbe significato molto per noi allontanare una diretta concorrente ma bisogna guardare solo gli aspetti positivi come aver recuperato giocatori importanti".

Gervinho?

"Se ci aspettiamo che ogni gara faccia gol, le disamine sono sempre negative, può fare sempre meglio, deve ritrovare la condizione ottimale dopo essere rientrato dall'infortunio ma non ci sono state le condizioni per far bene, non è stato servito bene, è un problema generico, può far meglio come tutti. Giocare mezzora in 11 contro 10 non è facile, devo fare i complimenti alla squadra che ha portato a casa il risultato. Siamo una squadra che ha fatto 14 punti, che dall'inizio non ha mai potuto schierare la formazione tipo, è mancato Inglese, poi Gervinho e se togli una squadra giocatori così importanti, qualcosa perdiamo".