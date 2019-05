Parma, D'Aversa: "Venerdì incontro in programma con la società"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha così parlato dopo la gara di Roma: "Quando si è liberi di testa, è normale che si giochi con più personalità, c'è meno paura di sbagliare. Stasera abbiamo fatto una grande partita, ma c'è il dispiacere di non aver fatto punti. Bisogna considerare il campionato che abbiamo fatto, siamo l'unica neopromossa ad essersi salvata: questo dimostra che nel calcio non c'è nulla di scontato".

Stasera hai fatto giocare tutti giocatori di proprietà del Parma.

"Ho voluto accontentare qualche ragazzo. Quando si raggiunge un obiettivo sono importanti quelli che vanno in campo, ma anche quelli che giocano meno. Credo che i ragazzi si siano tolti delle soddisfazioni: Frattali ha fatto un'ottima partita e Dezi è stato uno dei migliori in campo. Molto probabilmente avrebbero meritato di giocar prima, però sono felice che loro due e Diakhate abbiano esordito in A".

E' stato bello essere qui stasera?

"Sì, come ho detto ai ragazzi, stasera avevamo l'opportunità di giocare con l'obiettivo già raggiunto. Dobbiamo essere contenti di aver giocato davanti ad un pubblico così numeroso che ha dato il giusto tributo ad un giocatore che ha dato tanto a questa società e alla Nazionale. Ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo a De Rossi".

Quali sono i tuoi programmi? Incontrerai a breve la società?

"Fino a venerdì resto a Parma, perché i bambini devono andare a scuola. Dopodiché stacco un po' e vado in vacanza, E' in programma un incontro con la società, credo venerdì, ma non penso ci siano problemi".