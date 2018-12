Parma, D'Aversa verso il Milan: "Devo decidere tra Biabiany e Ciciretti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della formazione anti-Milan in conferenza stampa. "In difesa Gagliolo l'ho utilizzato maggiormente da centrale, non dimentichiamoci che in B è stato uno dei migliori terzini un anno fa. Rientra Gobbi anche se si è allenato al 100% solo da ieri, allo stesso tempo ho ancora qualche dubbio in tutti i reparti perché chi non sta giocando sta facendo benissimo. Anche in attacco penso a chi mettere tra Biabiany e Ciciretti sono veramente in difficoltà, stanno bene tutti e due. Hanno caratteristiche diverse, dovrò scegliere in base a quello. Mi stanno dimostrando che titolari e riserve non esistono. Dobbiamo esser bravi a capire la nostra dimensione, non a farci influenzare da giudizi esterni. Sappiamo che possiamo essere più sereni vista la posizione di classifica ma non dobbiamo perdere nessuna di quelle caratteristiche, come la forza di squadra, che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Sappiamo che il valore dell'avversario è maggiore del nostro ma bisognerà dimostrare tutto sul campo".