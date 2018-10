Parma, D'Aversa: "Vietato alzare l'asticella ora, obiettivo salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha analizzato la vittoria di oggi contro il Genoa ai microfoni di Radio Rai: "Più che parlare dei nostri assenti, oggi parlerei di Ceravolo e Siligardi. Un plauso a questi ragazzi che hanno dimostrato che la forza del gruppo vale anche più dei singoli. Vogliamo mettere in difficoltà ogni avversario, ciò che abbiamo fatto finora non deve appagarci, ma deve farci avere sempre più certezze. Salvezza? L'errore più grande che possiamo commettere è quello di alzare ancora di più l'asticella. L'obiettivo principale è ottenere la salvezza. Non appena lo raggiungeremo, magari potremo pensare a qualcos'altro".