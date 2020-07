Parma, D'Aversa: "Vincere domani per la salvezza matematica e per l'orgoglio di rialzarci"

Nel corso delle dichiarazioni pre Sampdoria, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della situazione dei suoi. "Sicuramente c'è bisogno. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda i risultati perché veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei partite quindi è un campanello d'allarme: ognuno di noi deve avere l'orgoglio e lo stimolo, oltre che di onorare questa maglia, di far sì che si faccia qualcosa per uscire da questa situazione. Mi auguro che ci siano la voglia, la determinazione e la cattiveria di portare a casa un risultato perché stiamo avendo un trend post-lockdown che potrebbe andare a rovinare tutto quello che di buono si è fatto prima. E siccome scotta ancora la passata stagione, quello su cui dobbiamo ragionare nella gara di domani è che con la partita di domani raggiungeremmo la salvezza matematica, miglioreremmo quanto fatto lo scorso anno e dunque di motivazioni ce ne sono abbastanza qualora non bastasse - ripeto - aver perso cinque partite su sei. Per uno sportivo deve esserci l'orgoglio di uscire da questa situazione".