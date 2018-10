© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri è stato inaugurato il Parma Club Roberto D’Aversa all’osteria Posada di via Mantova. Ospite d’eccezione, ovviamente, il tecnico crociato, che ha parlato ai presenti alla festa: “Sono orgoglioso, vuol dire che qualcosa di buono in questi anni abbiamo fatto. In ogni caso sono consapevole di dover fare ancora tanta strada per arrivare al livello degli allenatori a cui è stato intitolato un club. Condivido questo premio con società, giocatori, staff e con la città. Già prima che io arrivassi è stato compiuto un percorso importante in Serie D da dove è iniziata la scalata. Vincere due campionati di seguito non è semplice, questo si capisce col tempo, ma per quanto mi riguarda non abbiamo ancora fatto nulla”