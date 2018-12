Fonte: Firenzeviola.it

Queste le parole di Roberto D’Aversa - tecnico del Parma - in sala stampa al termine della partita di oggi contro la Fiorentina: “Abbiamo preparato questa partita in base ai video che abbiamo studiato: la Fiorentina alterna nella costruzione del gioco i tre difensori o Veretout. Quello che ha fatto la differenza è stata la volontà di portare a casa il risultato: oggi è la vittoria del gruppo, nonostante l’assenza di Alves - il nostro top player - Iacoponi ha agito benissimo. I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, adesso vogliamo chiudere il girone d’andata nel modo migliore. Cosa ho detto a Pioli? Ci siamo i complimenti a vicenda perché sta facendo un campionato ottimo nonostante una squadra giovale: lo stimo molto sia come allenatore sia come uomo. Quanto conta l’esperienza in gare così? Se ci basiamo sull’aspetto tecnico, non c’è partita tra i nostri undici e gli undici della Fiorentina ma spesso giocando bene non ti salvi”.