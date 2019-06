Parma, da Cerin a Kiyine: cambia la mediana. Rigoni in partena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitolo rinforzi a centrocampo per il Parma, raccontati da La Gazzetta di Parma oggi in edicola: gli ultimi nomi sono quelli di Francesco Deli (Foggia) e Adam Gnezda Cerin (Domzale): entrambi piacciono anche alla SPAL. Spunta poi l'idea Sofian Kiyine del ChievoVerona, anticipata ieri su queste colonne, mentre potrebbe salutare Luca Rigoni (scadenza di contratto 2020): per lui possibile ritorno romantico a Vicenza, squadra dove è cresciuto (l'ex Genoa è nativo di Schio, nella provincia vicentina).