Parma, Daffara: "Un onore essere a Parma. Un sogno che si avvera giocare in Serie A"
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Francesco Servino
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ieri alle 23:23Serie A
autore Francesco Servino
07.11.2026 23:23Serie A
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Il portiere del Parma Giovanni Daffara ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: "Questo periodo per me è come un sogno che si avvera. Da piccoli tutti vogliamo arrivare a questo punto. Piano piano, lavorando ci si arriva con fatica".
Oggi hai subito il tuo primo gol in Serie A, con diverse coincidenze con il primo subito da Buffon con la maglia del Parma. Senti un po' il peso di una maglia importante?
"Sicuramente è un onore essere a Parma. Ha un grande passato di portieri: può pesare, ma passare sulle sue orme è bello".
In settimana è passato a Parma Tafferel. Ti chiamano già "Daffarel"?
"Ancora no".
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