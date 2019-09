Parma, dal Perù: idea Kevin Quevedo per l'attacco di D'Aversa

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Da siti peruviani come Libero.pe arriva oggi una nuova notizia di calciomercato che riguarda da vicino il Parma. I crociati sarebbero sulle tracce di Kevin Quevedo, esterno destro peruviano classe 1997 che non ha rinnovato con il suo club, l'Alianza Lima, e potrebbe sbarcare in Europa già nel prossimo mercato. Su di lui ci sarebbero Parma ed Udinese: sta vivendo un'annata particolarmente prolifica, con 11 reti messe a segno nelle 16 partite del campionato di Apertura, mentre in quello di Clausura, appena iniziato, ha messo a segno una tripletta nella prima giornata. Lo evidenzia quest'oggi il portale specializzato ParmaLive.com.