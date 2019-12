© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsenal, United, Chelsea: non si ferma qui la lista di club inglesi interessati a Dejan Kulusevski, rivelazione di questa prima parte di stagione del Parma. Stando a quanto riportato dal Daily Star l'attaccante svedese di origini macedoni sarebbe finito anche nelle mire del Liverpool campione d'Europa in carica. Al momento però la squadra più "calda" sul giocatore di proprietà dell'Atalanta sarebbe lo United, pronto ad offrire circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.