Parma, dalla Turchia: possibili firme nei prossimi giorni per Skrtel

© foto di Insidefoto/Image Sport

Martin Skrtel è uno dei nomi tornati di moda negli ultimi giorni per la difesa del Parma. Molti organi di stampa nostrani hanno riportato la notizia di un interessamento sempre più forte da parte dei crociati per il roccioso difensore slovacco, in forza al Fenerbahce. Il quotidiano turco Takvim riporta in queste ore la notizia secondo cui l’ex difensore del Liverpool sarebbe ormai ad un passo dall’approdo in Emilia, e addirittura la firma dovrebbe arrivare a giorni.