Matteo Darmian, difensore del Parma, ha parlato brevemente ai microfoni di Sky per fotografare la situazione al termine del primo tempo del match contro la Fiorentina: "Sappiamo quali sono le nostre caratteristiche, stiamo cercando di sfruttarle. Non è una partita facile, perché la Fiorentina è una squadra forte e con grandi calciatori, ma siamo riusciti a contenerli e a non subire troppo. Ora dobbiamo continuare così".