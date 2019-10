Parma, Darmian: "La prestazione c'è stata. Resta il rammarico per il ko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

l terzino del Parma, Matteo Darmian, intervenuto ai microfoni Sky, ha così analizzato il match con l'Hellas Verona: "Volevamo fare un risultato importante, però dopo 10' abbiamo subito un grande gol e ci siamo ritrovati subito a dover recuperare una partita non facile, contro un Verona molto organizzato. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, però, un po' per sfortuna, un po' per mancanza di cattiveria, non siamo riusciti a pareggiare".

La prestazione però c'è stata.

"Sì, noi non possiamo prescindere dalla cattiveria e dalla determinazione. La prestazione c'è stata, un pizzico di rammarico c'è, però ora dobbiamo pensare a recuperare: tra quattro giorni ci attende una partita importante".

Oggi avevate tanti assenti.

"Sì, abbiamo avuto qualche problemino, però non dev'essere un alibi: dobbiamo dare qualcosa in più tutti e cercare di sopperire alle assenze. Penso che chi ha giocato stasera abbia dimostrato di poter far bene".