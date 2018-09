Parma, Deiola: "Contento della fiducia ricevuta dal mister"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

L'ultimo acquisto estivo del Parma, Alessandro Deiola, si è presentato oggi al pubblico e alla stampa crociata. Il centrocampista arrivato in prestito dal Cagliari a pochi minuti dal gong finale ha parlato anche del debutto contro la Juventus.

Come è stato il tuo primo approccio con la maglia crociata in una partita così sentita?

"Sono molto contento della fiducia che mi ha dato il mister, era una gara sentita ed importante. Il calore dei tifosi ci ha aiutato, abbiamo dato tutto. La squadra c'è ed io sono felice di essere qui. Non ho esitato un secondo quando mi è stato detto della trattativa, nata in modo inaspettato. Ho tanta voglia di fare bene".

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Ho fatto diversi ruoli in carriera. Sicuramente la mezzala è quello in cui mi trovo meglio, perché ho gamba e tempi di inserimento. Il mio idolo? Ti puoi ispirare a tanti giocatori ma quello che conta sei tu".

Come ti stai trovando a Parma?

"Molto bene e di questo voglio ringraziare i miei compagni. Mi sono inserito subito, siamo un gruppo molto compatto. Possiamo fare ottime cose in un campionato in cui non sono presenti piccole squadre".