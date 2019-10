Parma, Dermaku: "L'Inter sta bene, lo ha dimostrato in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kastroit Dermaku, difensore del Parma, si esprime in questo modo ai microfoni di InterTV a pochi minuti dalla sfida con l'Inter: ""È stato un inizio positivo per noi, ma questo non ci deve far assolutamente abbassare la pressione: sarà una partita difficilissima. È importante avere una panchina lunga - riferisce - con gente che vuole mettersi in mostra. Io sono contento di essere qui, spero di fare il maggior numero di presenze possibili con questa maglia. L'Inter sta molto bene, l'ha dimostrato anche in Champions League. Noi l'abbiamo preparata con molta intensità in allenamento".