© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kastriot Dermaku potrebbe tornare in serie B. Nell'edizione odierna de Il Mattino si parla della situazione del calciatore del Parma, che piace a ben tre squadre del campionato cadetto: su di lui Salernitana, Trapani e Pescara, il difensore classe 1992 potrebbe dunque lasciare i gialloblù in prestito e tornare in B in vista della nuova stagione.