Parma devastante in ripartenza: Inglese raddoppia, Torino alle corde

Raddoppio del Parma al "Grande Torino", dove i granata difendono molli e i crociati sanno fare malissimo in ripartenza. Dopo aver chiesto un calcio di rigore per mano di Rincon in area, i crociati mettono il secondo pallone alle spalle di Sirigu: bell'azione corale dei crociati, con Gervinho che lancia la sovrapposizione di Gagliolo, cross al centro e tocco immediato verso la porta di Inglese, da grande attaccante.

