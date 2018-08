Parma, Dezi al posto di Siligardi nella lista ufficiale dei ducali

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Jacopo Dezi in, Luca Siligardi out. Il cambio è avvenuto ufficialmente oggi, almeno stando a quanto riporta la Serie A. L'attaccante, protagonista contro l'Udinese, lascia dunque spazio al compagno di squadra per esigenze di ruolo, con D'Aversa che ha preferito rinunciare a un'alternativa offensiva per inserire un centrocampista, reparto dove il Parma rischia di essere un po' corto. Di conseguenza, la lista crociata cambia, salendo da 20 giocatori a 21 (compresi Gazzola e Sprocati), grazie anche all'inserimento di Gervinho.

Eccola di seguito:

1. Pierluigi Frattali

2. Luigi Sepe

3. Bruno Alves

4. Riccardo Gagliolo

5. Marcello Gazzola

6. Massimo Gobbi

7. Simone Iacoponi

8. Antonino Barillà

9. Alessandro Deiola

10. Alberto Grassi

11. Luca Rigoni

12. Matteo Scozzarella

13. Leo Stulac

14. Jonathan Ludovic Biabiany

15. Fabio Ceravolo

16. Amato Ciciretti

17. Antonio Di Gaudio

18. Roberto Inglese

19. Mattia Sprocati

20. Gervinho

21. Jacopo Dezi