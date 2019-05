© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle pagine del proprio profilo Facebook, il centrocampista del Parma Jacopo Dezi ha tracciato un resoconto della propria stagione a livello personale e di squadra: "Ci ho sempre creduto e non ho mai mollato, in una serata speciale con un'atmosfera incredibile, dedicata all’addio di De Rossi alla sua Roma, un’altra bella favola che giunge al termine, il mio sogno che finalmente si avvera: esordio in serie A. Un anno sicuramente molto difficile, ma l’importante è aver raggiunto il nostro obiettivo. Detto ciò volevo ringraziare tutti, soprattutto i miei compagni. FORZA PARMA ".