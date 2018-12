Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jacopo Dezi, tornato da qualche settimana in squadra, fa un bilancio del suo 2018 sul proprio account Facebook, salutando i tifosi e ringraziando la squadra per le tante soddisfazioni raggiunte: "È arrivato il momento di salutare questo 2018, non potevo fare a meno di scegliere queste due foto, l’emozione più grande, il momento più bello, finalmente la tanto ambita serie A raggiunta e conquistata sul campo insieme ai miei compagni. Dopo quel momento, solo buio, un periodo difficile ma altrettanto significativo perché mi ha fatto capire tante cose! Buon fine anno a tutti e che l’anno nuovo ci porti tanta salute e felicità 🤞 #nonsimollamai #bepositive".