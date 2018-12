Parma, Dezi: "Sto recuperando. Merito la Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jacopo Dezi, centrocampista del Parma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com. Queste le sue parole: "Al momento mi sento bene sto recuperando. Adesso sono tornato con il gruppo, mi sto allenando con loro da tempo e miglioro sempre di più. Spero di fare l’esordio il prima possibile perché per me significherebbe tanto. Sarebbe un nuovo punto di partenza, ho lavorato tanto per arrivare qui e me lo meriterei. Con i miei compagni ci divertiamo e passo tanto tempo con loro. Il più scherzoso è Alberto Grassi, ho un ottimo rapporto con lui e Roberto Inglese. Io sono stato del Napoli per parecchio tempo e ho avuto la possibilità di allenarmi con dei grandi campioni. Hamsik è un ragazzo eccezionale e a livello calcistico in quel ruolo è uno dei migliori al mondo. Provo ad ispirarmi a lui".