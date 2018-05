Parma, Dezi: "Voglio restare, qui hanno investito su di me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Parma Jacopo Dezi intervistato da Tuttosport ha parlato della promozione in massima serie arrivata nell'ultima giornata di campionato: “Non abbiamo ancora capito che siamo in Serie A, per smaltire questo sogno ci vorrà ancora del tempo. Non abbiamo mai mollato anche quando le cose non andavano bene e la società è sempre stata al nostro fianco. Ci sono stati periodi difficili dai quali siamo ripartiti, abbiamo sempre creduto alla Serie A. Questa piazza merita la categoria e sono felice di essermela conquistata in una notte da sogno. Il rigore sbagliato di Gilardino è stata una gioia. - conclude Dezi - Per il futuro voglio giocare ancora con questa maglia, anche perché la società ha investito su di me”.