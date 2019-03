Parma, Dimarco: "Continuiamo così, il gol arriverà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervallo di Parma-Genoa, il difensore crociato Federico Dimarco si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: "Sta andando bene, in questo momento ci manca solo il gol. Cosa manca per segnare? Non lo so, continuiamo così e il gol arriverà. Stiamo tranquilli e cerchiamo di fare le cose con calma".