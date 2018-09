Parma, Dimarco: "L'esultanza una liberazione. Non offendete"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Cresciuto calcisticamente nell'Inter - tutt'ora proprietaria del suo cartellino - Federico Dimarco si è rivelato decisivo nella vittoria a San Siro del suo Parma, con un mancino stupendo dal limite. Il classe '97 ha voluto esprimere sul proprio profilo Instagram tutta la sua gioia. "L’esultanza è stata la liberazione di questi ultimi anni difficili. Non avrei mai voluto che questo primo goal sia stato contro la mia squadra del cuore, ma il calcio è anche questo. Mi dispiace per i tifosi che si sono sentiti offesi, ma non è cosi. Volevo chiedervi di non offendere, nonché adesso che sta per arrivare mia figlia! Una giornata indimenticabile!". Parole di un ragazzo giovane, che non dimentica il suo passato in nerazzurro, dove potrebbe vivere a breve il proprio futuro. Il terzino chiude con un messaggio verso il suo attuale club: "Molto contento per i 3 punti! Avanti cosi Crociati".